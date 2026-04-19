Calcio Serie C – Sconfitta 2-0 l’Inter U23 dalla Giana: sarà decisiva l’ultima gara per i playoff

Gorgonzola ( Giana Erminio – Inter U23 2-0) – Trasferta amara per l’Inter U23 che, nella 37ª giornata di Serie C, cade sul campo della Giana Erminio. A Gorgonzola i nerazzurri lottano, costruiscono occasioni soprattutto nella ripresa, ma vengono puniti dagli episodi: decide il tap-in di Samele nel primo tempo e il rigore trasformato nel recupero da Galeandro. Si deciderà quindi tutto nell’ultima giornata di campionato, con i nerazzurri che occupano in questo momento il 12° posto con 48 punti, a -2 dall’Arzignano che attualmente è l’ultima squadra a partecipare ai playoff, occupando il decimo posto. La gara è intensa e al 33’ la Giana Erminio trova il vantaggio: Galeandro sfonda sulla sinistra e serve Samele che, da pochi passi, firma l’1-0. I nerazzurri accusano il colpo ma restano in partita. Al 39’ è decisivo Mazza, autore di un grande intervento sul destro insidioso di La Gumina. Nel recupero arriva però l’episodio che chiude il match: al 93’ calcio di rigore per la Giana Erminio, con Galeandro che trasforma dal dischetto fissando il punteggio sul 2-0. Dopo sette minuti di recupero arriva il triplice fischio.

Giana Erminio – Inter U23

Giana Erminio(3-5-2): 22 Mazza; 18 Cannistra (19 Duca 82′), 13 Colombara, 6 Ferri (4 Piazza 82′); 90 Vitale, 7 Pinto (8 Nelli 82′), 20 Renda, 14 Marotta, 24 Ruffini; 29 Samele (16 Rizzo 72′), 11 Galeandro. In panchina: 1 Zenti, 32 Azzolar, 3 Nucifero, 15 Ballabio, 23 Occhipinti, 33 Albertini, 37 Lischetti, 97 Gabbiani. Allenatore: Vinicio Espinal.

Inter U23 (3-5-2): 1 Melgrati; 46 Cinquegrano, 19 Prestia, 5 Alexiou (90 Lavelli 82′); 77 Amerighi (10 Kamate 46′), 37 Kaczmarski, 8 Fiordilino (21 Zouin 66′), 44 Berenbruch (9 Topalovic 46′), 3 Cocchi; 7 Spinaccè, 20 La Gumina (30 Mosconi 66′). In panchina: 12 Raimondi, 41 Galliera, 4 Zanchetta, 6 Maye, 14 Bovo, 15 Stante, 25 David, 26 Garonetti. Allenatore: Stefano Vecchi.

Gol: 33′ Samele , 93′ Galeandro

Arbitro: Guitaldi