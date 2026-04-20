Calcio Serie A – La Juventus batte il Bologna e blinda la Champions League

Torino ( Juventus – Bologna 2-0) – Nella trentatreesima giornata di Serie A, la Juventus batte 2-0 il Bologna all’Allianz Stadium e fa un netto passo in avanti verso la Champions. Bianconeri avanti dopo 90 secondi grazie a David, poi nella ripresa Thuram prende il posto di Holm e al 57′ raddoppia su assist di McKennie. Questo successo vale il +5 su Como e Roma, oltre che il -3 dal secondo posto occupato da Milan (prossimo avversario a San Siro) e Napoli. La Juventus sfrutta il match point ed è con un piede in Champions: il 2-0 sul Bologna permette a Spalletti di guadagnare altri punti su Como e Roma, ora a -5. In un Allianz Stadium pieno di emozioni contrastanti, l’equilibrio dura appena 90 secondi, poi David sfrutta di testa il cross di Kalulu e batte Ravaglia per l’1-0. Colpiti a freddo, i Rossoblù provano a reagire con Pobega che manda di poco a lato, poi è Conceiçao a farsi murare da Ravaglia che evita il raddoppio. . Si va a riposo sull’1-0, ma la distanza aumenta al minuto 57: al posto proprio di Holm, a inizio ripresa entra Thuram, che incorna sulla pennellata di McKennie e, di fatto, chiude la gara. Con questa vittoria, Spalletti mette altra distanza tra sé e la coppia Fabregas-Gasperini: e ora il sogno è addirittura di agganciare il Milan, avversario del big match a San Siro, ma con l’obiettivo di blindare ulteriormente e forse definitivamente la Champions.

Juventus – Bologna

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Holm (1′ st Thuram), Locatelli, McKennie, Cambiaso (35′ st Gatti); Conceiçao (27′ st Zhegrova), Boga (41′ st Openda); David (27′ st Yildiz). In panchina.: Pinsoglio, Scaglia, Koopmeiners, Kostic, Miretti. All.: Spalletti

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Helland (23′ st Heggem), Lucumì, Miranda; Freuler, Pobega (14′ st Moro); Orsolini, Sohm (14′ st Ferguson), Cambiaghi (14′ st Cambiaghi); Castro (32′ st Bernardeschi). In panchina.: Pessina, Franceschelli, Joao Mario, Odgaard, Lykogiannis, De Silvestri, Vitik, Castaldo. All.: Italiano

Gol: 2′ David, 12′ st Thuram

Arbitro: Marianil