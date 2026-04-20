Calcio Serie B – Finisce in parità lo scontro salvezza tra Empoli e Virtus Entella

Empoli ( Empoli – Virtus Entella 1-1) – Finisce in parità tra Empoli ed Entella in un vero e proprio scontro salvezza, che vede le due squadre conquistare un punto a testa. Dopo poco più di 10 minuti l’Entella trova il vantaggio: retropassaggio di testa shock di Moruzzi che mette in difficoltà Fulignati, la palla arriva a Mezzoni che crossa per Guiu, bravo di testa a infilare in rete. L’Empoli prova a reagire, prima con un colpo di testa di Lovato, poi nel finale di tempo con un destro di Fila, ma entrambe le conclusioni danno solo l’illusione della rete. Nella ripresa arriva la reazione dell’Empoli che dopo pochi minuti trova il pari. Shpendi entra in area e crossa sul secondo palo per l’accorrente Magnino, che di testa mette in rete nonostante il tentativo di intervento di Del Frate.Poi, prevale la paura e non ci sono più grosse occasioni da gol. Unica situazione degna di nota un rosso rimediato dal tecnico Caserta che su un fallo laterale si è esibito in una sorta di placcaggio ai danni di Di Mario. Alla fine un punto per parte che serve poco a entrambe le squadre. Per gli azzurri la consolazione di tenere dietro la Virtus Entella ed essere ancora fuori dalla zona rossa.

Empoli – Virtus Entella

Empoli (4-3-2-1): Fulignati ; Ebuehi , Lovato , Guarino , Moruzzi (1′ st Candela ); Magnino , Yepes (29′ st Ghion ), Haas ; Shpendi (38′ st Bianchi ), Elia 6(29′ st Ceesay ); Fila (1′ st Nasti ). In panchina: Perisan, Curto, Romagnoli, Degli Innocenti, Ilie, Ignacchiti, Saporiti. Allenatore: Caserta .

Virtus Entella (3-5-2): Del Frate ; Parodi , Tiritiello , Marconi (46′ st Turicchia ), Mezzoni (29′ st Dalla Vecchia ); Franzoni , Karic (29′ st Alborghetti ), Benedetti , Di Mario ; Guiu (35′ st Tirelli ); Cuppone (35′ st Debenedetti ). In panchina: Colombi, Nichetti, Bariti, Stabile, Plati,Del Lungo, Boccadamo. Allenatore: Chiappella .

Gol: pt 10′ Guiu; st 3′ Magnino

Arbitro: Marinelli di Tivoli