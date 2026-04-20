Calcio Serie C – Pari tra Sorrento e Atalanta U23: finisce 1-1

Sorrento ( Sorrento – Atalanta u23 1-1) – All’Alfredo Viviani termina 1-1 la sfida tra Sorrento e Atalanta U23, con i nerazzurri che acciuffano il pareggio nel finale grazie al calcio di rigore trasformato da Cissé. La gara si apre con ritmi contenuti e una prima fase di studio tra le due formazioni che si protrae per circa quindici minuti. La prima occasione per i nerazzurri arriva al 16′ con il tiro di Manzoni che va però alto sopra la traversa. Al 22’ Cassa prova una girata di prima intenzione, ma la conclusione viene respinta dalla schiena di Diop. Al primo vero affondo è però il Sorrento a trovare il vantaggio: Sabbatani lascia partire un destro preciso che si insacca all’incrocio dei pali, nulla da fare per Vismara. La reazione dell’U23 è immediata e porta a una grande occasione: sul cross di Steffanoni, Levak colpisce di testa ma centra il palo. Al 39’ i nerazzurri costruiscono un’altra nitida opportunità con una bella azione manovrata: la triangolazione tra Cassa, Misitano e Ghislandi libera quest’ultimo davanti al portiere, ma la conclusione viene respinta. La ripresa offre pochi spunti e scorre senza particolari occasioni fino all’86’, quando l’arbitro assegna un calcio di rigore all’Atalanta per un tocco di mano in area di Diop. Dal dischetto Cissé è freddo e preciso, firmando la rete dell’1-1. Al 96′ Navarro ci prova con un mancino dalla distanza, ma la sua conclusione viene neutralizzata dal portiere. L’Atalanta U23 si giocherà l’accesso ai playoff nell’ultima giornata della stagione regolare: appuntamento domenica 26 aprile alle ore 18 a Caravaggio contro il Catania.

Sorrento – Atalanta U23

Sorrento: Harrasser, Crecco, D’Ursi, Cuccurullo (C) (65′ Cangianiello), Solcia, Ricci, Capezzi, Diop, Colombini (77′ Fusco), Portanova, Sabbatani (90+9′ Potenza).In panchina: Del Sorbo, D’Aniello, Esposito, Tonni, Di Somma, Santini, Paglino, Milan. In panchina: Cristian Serpini.

Atalanta U23: Vismara, Plaia, Panada (C), Manzoni (77′ Bergonzi), Misitano (77′ Cissè), Cassa, Guerini (90+8′ Berto), Ghislandi, Steffanoni (65′ Bonanomi), Navarro, Levak (90+8′ Mencaraglia). In panchina: Zanchi, Anelli, Simonetto, Pounga, Riccio, Idele. In panchina: Salvatore Bocchetti.

Gol: 26′ Sabbatani , 90′ rig. Cissè .

Arbitro: Francesco D’Eusanio di Faenza.