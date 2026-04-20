Donna uccisa con una coltellata alla gola sferrata dal compagno nel centro del paese

Vignale Monferrato (AL) – Oggi pomeriggio verso le sei e mezza, Loredana Ferrara di 53 anni, mentre passeggiava in Via Manzoni, è stata uccisa dal convivente Silvio Gambetta di 57 anni, molto noto nel mondo del podismo locale, che le ha sferrato una coltellata mortale alla gola. Anche Loredana Ferrara aveva la passione per il podismo, nata proprio quando aveva conosciuto Gambetta, una decina di anni fa. I due erano diventati una coppia nella vita e nell’atletica. Sul posto sono subito intervenuti l’ambulanza medicalizzata del 118 L i Carabinieri della Compagnia di Casale Monferrato. Purtroppo la squadra del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso della donna. L’uomo è stato fermato dai Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per risalire all’esatta dinamica del tragico fatto. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Vercelli.