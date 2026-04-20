Fermato un giovane di 17 anni per l’omicidio di Gabriele Vaccaro a Pavia

Pavia – La Polizia ha fermato e interrogato in Questura un giovane di 17 anni di origine egiziane per l’omicidio di Gabriele Vaccaro (nella foto), 25 anni, originario di Favara (Agrigento) e residente a Broni, dipendente d’una struttura logistica a Pavia, morto dopo essere stato colpito con una coltellata al collo verso le 3:30 drlla notte tra sabato e ieri nel parcheggio dell’area Cattaneo vicino alla Basilica di San Pietro in Ciel d’Oro. L’aggressione è stata il culmine di una violenta lite per una ragazza tra la vittima e tre ragazzi tutti fermati e interrogati nel iardo pomeriggio di ieri, fra i quali proprio il giovane trattenuto, l’unico dei tre ad essere stato ripreso dalle telecamere di sicurezza. La rissa mortale è scoppiata quando la vittima con altri due stava raggiungendo il parcheggio per salire sull’auto e tornare a casa. A quel punto Vaccaro è stato raggiunto al collo da un fendente risultato fatale, inferto vicino alla colonnina per il pagamento del parcheggio. La violenta lite tra i due gruppi di tre giovani era iniziata nei pressi del locale dove avevano trascorso la serata. Secondo i primi riscontri medico-legali la vittima sarebbe stata raggiunta da un fendente inferto con un cacciavite. Gabriele è stato trasportato in ambulanza al Policlinico San Matteo dove è deceduto in sala operatoria durante un intervento d’urgenza Insieme a lui è stato ferito lievemente all’addome uno dei suoi due amici: il ragazzo è ora ricoverato in ospedale.

Foto da “Leggo.it”