Rider trovato morto nella collina sopra Cavoretto

Torino – Ieri sera in Strada della Creusa 109, sulla collina torinese, sopra Cavoretto, è stato trovato morto un rider di 32 anni di origine egiziana che lavorava per Deliveroo. I soccorritori l’hanno trovato riverso a terra con molti traumi poco distante dalla sua bicicletta elettrica. L’allarme è stato dato da una passante ieri sera verso le otto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti effettuata dalla Polizia Locale di Torino, l’uomo proveniva da Via Tetti Gariglio e procedeva in discesa. Quando, a causa della velocità, non sarebbe riuscito a curvare ed è caduto nella strada di sotto. Sul posto un’ambulanza del 118 e una pattuglia della Polizia Locale, ma per l’uomo non c’era ormai più niente da fare.