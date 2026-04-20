Terribile tragedia durante la “Granfondo di Torino”: due partecipanti morti al traguardo per malore

Torino – Doppia tragedia ieri, Domenica 19 Aprile 2026, durante la Granfondo di Torino di ciclismo, a cui hanno partecipato alcune migliaia di appassionati che si è tenuta principalmente sulle strade della collina. Due cicloamatori hanno perso la vita a causa di malori improvvisi, dovuti allo sforzo eccessivo, dopo l’arrivo al traguardo situato quest’anno a Pino Torinese. Il primo dramma ha coinvolto un uomo di 61 anni, Fabrizio Fiori di Collegno. Nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario della Croce Rossa di Chieri e il trasporto d’urgenza in elisoccorso da parte del 118 Azienda Zero verso l’ospedale Molinette di Torino, per il ciclista non c’è stato nulla da fare. È arrivato in arresto cardiaco e poco dopo i sanitari hanno dovuto dichiararne il decesso. Più o meno nello stesso frangente, un secondo partecipante di 68 anni, Bruno Tribolo di Pinerolo, è stato colto da un malore fatale nello stesso settore del percorso. In questo caso è intervenuta l’ambulanza in servizio per la gara, che ha trasportato l’uomo all’ospedale di Chieri. Anche per lui, purtroppo, i tentativi di rianimazione si sono rivelati vani e l’epilogo è stato il medesimo.