Velivolo si schianta a Champorcher: era partito dall’aeroporto di Biella – Cerrione

Champorcher (AO) – È decollato dall’aeroporto di Biella-Cerrione il pilota rimasto coinvolto, nella giornata di ieri, domenica 19 aprile, nell’incidente che lo ha visto precipitare al suolo a bordo di un velivolo monomotore. L’impatto è avvenuto in località Champorcher, nel pomeriggio, poco dopo le 16.30. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe riuscito ad uscire autonomamente dall’abitacolo e a dare l’allarme alla Centrale unica del soccorso. Le operazioni di recupero si sono svolte a circa 300 metri a monte della zona di partenza degli impianti a fune: sul posto è intervenuto l’elisoccorso con i tecnici del Soccorso Alpino Valdostano e il personale medico. Il pilota è stato poi trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale Parini di Aosta per gli accertamenti diagnostici e le cure del caso. Al momento non sono note le sue condizioni di salute. Socio recente dell’Aeroclub Biella e residente fuori regione, aveva conseguito il brevetto PPL (Licenza di Pilota Privato), ed era partito per un volo turistico autonomo. Ulteriori chiarimenti sulle cause e sull’esatta dinamica dell’accaduto potranno emergere solo al termine dell’inchiesta.