Auto contro un albero in piazza Tommaseo a Genova

Genova – Incidente stradale ieri mattina, intorno alle 9, in piazza Tommaseo. Un uomo di 38 anni ha perso il controllo dell’auto mentre percorreva la zona tra via Nizza e via Montevideo. Il veicolo si è schiantato contro un albero. Nonostante l’impatto, il conducente non ha riportato gravi ferite. L’incidente ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi. L’ambulanza della Croce Bianca Genovese è arrivata in codice rosso insieme all’automedica. L’uomo, di origine russa, indossava la cintura di sicurezza. Questo elemento ha limitato le conseguenze dell’impatto. Nonostante lo spavento, il 38enne ha riportato solo un dolore al polso. Inoltre, ha rifiutato il trasporto in ospedale dopo le prime verifiche. La polizia locale ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente stradale a Genova. Allo stesso tempo, ha disposto la chiusura temporanea della strada. Il personale GSA ha eseguito le operazioni di messa in sicurezza del sedime. I tecnici hanno rimosso i detriti e verificato le condizioni dell’area.