Calcio Coppa Italia – L’Inter sotto di due reti contro il Como ribalta la partita: sarà finale di Coppa Italia

Milano (Inter – Como 3-2) – Strepitosa rimonta dell’Inter che supera 3-2 il Como e approda in finale di Coppa Italia. Sotto di due gol a venti minuti dalla fine la squadra di Chivu segna tre gol nel finale al brillantissimo Como, che già pregustava la prima finale della sua storia l’ultimo atto nella coppa nazionale. Bel primo tempo della squadra di Fabregas, scesa in campo con grande personalità. Dopo la traversa di Kempf, è Martin Baturina a sbloccare il match al 32’, su assist di Van Der Brempt. I nerazzurri giocano a corrente alternata. L’occasione del pari capita sulla testa di Thuram, salva sulla linea Perrone. Nella ripresa arriva subito il raddoppio del Como grazie al capitano Lucas Da Cunha, freddo in area a trafiggere Martinez. L’Inter non ci sta e al 69’ trova la rete che la rimette in partita grazie ad un tiro di Hakan Calhanoglu, deviato da Ramon. I nerazzurri premono e segnano due gol in tre minuti. Ancora Calhanoglu di testa poi è Petar Sucic a far esplodere San Siro. Ora la squadra di Chivu attende la vincente tra Atalanta e Lazio, ma prima ci sarà la conquista del 21° scudetto. Tanti rimpianti per il Como per l’impresa solo sfiorata

Inter – Como

Inter (3-5-2) – J. Martinez; Akanji, Acerbi (74’ Bisseck), Carlos Augusto; Luis Henrique (84’ Dumfries), Barella, Calhanoglu, Zielinski (60’ Sucic), Dimarco (60’ Diouf); Thuram, Bonny (74’ Pio Esposito). Allenatore: Cristian Chivu

Como (3-4-2-1) – Butez; Ramon, Diego Carlos (92’ Morata), Kempf; Van Der Brempt (80’ Smolcic), Perrone, Da Cunha (70’ Caqueret), Valle; Nico Paz, Baturina (80’ Jesus Rodriguez); Douvikas (71’ Diao). Allenatore: Cesc Fabregas

Gol: Baturina (C) 32’, Da Cunha (C) 48’, Calhanoglu (I) 69’ e 86’, Sucic (I) 89’

Arbitro: Sozza di Milano