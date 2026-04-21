Contrasto all’abbandono di rifiuti: dal 25 Aprile attive nuove fototrappole

Alessandria – A partire da Sabato 25 Aprile, saranno attivi sul territorio comunale di Alessandria nuovi sistemi di videosorveglianza di ultima generazione, finalizzati al contrasto dell’abbandono di rifiuti e al rafforzamento delle attività di controllo ambientale. A riferirlo è l’assessore all’Ambiente del Comune di Alessandria, insieme al Comando della Polizia Municipale e in collaborazione con Amag Ambiente, che sottolineano come l’introduzione delle fototrappole rappresenti un passo concreto per un presidio più serrato del territorio, e una maggiore tutela del decoro urbano e dell’ambiente. Grazie ai nuovi dispositivi sarà possibile individuare i responsabili di comportamenti scorretti legati all’abbandono di rifiuti, permettendo l’attivazione delle procedure sanzionatorie previste dalla normativa vigente. L’abbandono di rifiuti costituisce, infatti, un comportamento illecito, con conseguenze rilevanti sotto il profilo amministrativo e, nei casi previsti dalla legge, anche penale.