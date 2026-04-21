Schianto contro una pattuglia al posto di blocco: paura a Ciriè

Cirio (TO) – Un incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri Lunedì 20 Aprile, in via Lanzo a Ciriè. Un ‘autovettura ha tamponato un mezzo dei Carabinieri che si era fermato in prossimità delle strisce pedonali per consentire l’attraversamento di un pedone. Nello scontro non si sono registrati feriti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale per effettuare i rilievi e gestire la viabilità lungo l’arteria. Il conducente dell’autovettura che ha causato il tamponamento è stato sottoposto immediatamente all’alcoltest. L’uomo è risultato positivo all’accertamento. L’esito del test ha dato un valore tale da determinare il sequestro del veicolo. I Carabinieri coinvolti nel sinistro e il pedone sono rimasti illesi.