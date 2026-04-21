Silvio Gambetta prima di accoltellare a morte la ex compagna Loredana Ferrara aveva tentato di investirla col Suv

Vignale Monferrato (AL) – Le indagini aul femminicidio di ieri pomeriggio – che ha visto perdere la vita Loredana Ferrara di 53 anni colpita a morte dal compagno Silvio Gambetta di 57 anni con una coltellata alla gola – ci dicono che l’uomo – ora in carcere a Vercelli – prima di accoltellare la donna aveva tentato di investirla col suo Suv. Sceso dall’auto si è poi diretto verso di lei a piedi sferrandole la coltellata mortale per poi andarsene lasciando la donna moribonda a terra e il suo fuoristrada in Via Manzoni, poco distante dalla casa dove i due avevano vissuto prima della separazione avvenuta a fine 2025.