Accoltellato per non aver pagato un debito: quattro persone in carcere per tentato omicidio

Torino – Quattro persone in carcere per il tentato omicidio in concorso di piazza Baldissera, a Torino. L’operazione si è svolta Venerdì scorso nel capoluogo piemontese. L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Torino nasce da un’ aggressione avvenuta la sera del 19 Dicembre 2024, quando i militari erano intervenuti all’incrocio tra via Stradella e piazza Baldissera per l’accoltellamento di un marocchino di 53 anni. La vittima aveva riportato gravi lesioni, tra cui la recisione dell’arteria femorale, repertate con 45 giorni di prognosi. Le indagini hanno permesso di ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione e di identificare i ruoli ricoperti dai quattro arrestati. Tra questi figura, come mandante, un uomo di 46 anni di origine nordafricana residente da tempo a Torino. L’uomo per l’esecuzione materiale si sarebbe avvalso di due giovani, entrambi di 25 anni. Tra i complici, anche un pensionate di 78 anni di origine di Catania, accusato di aver accompagnato l’esecutore sul posto e averne garantito la fuga. Alla base dell’aggressione ci sarebbe un debito di 30.000 euro non onorato dalla vittima. Gli arrestati sono stati portati presso le case circondariali di Torino e Ivrea, fatta eccezione per il pensionato che si trovava già nel carcere di Biella per altri motivi.