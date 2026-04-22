Clamorosa protesta in carcere: detenuto sul tetto per undici ore

Vercelli – Si è conclusa solo nella tarda serata di ieri una giornata di estrema tensione bella Casa Circondariale di Vercelli, dove un detenuto ventenne di origini algerine ha messo in atto una pericolosa protesta rimanendo sul tetto dell’istituto per circa undici ore. L’allarme è scattato alle 11:00, quando il detenuto, al termine dell’ora d’aria, si è arrampicato sul tetto dei cortili passeggi, raggiungendo la sommità delle scale del padiglione. L’uomo ha immediatamente manifestato intenti ostili, dichiarando di voler ottenere un trasferimento e minacciando di gettarsi nel vuoto qualora il personale si fosse avvicinato per un intervento di forza. La macchina della sicurezza si è attivata tempestivamente. Il personale di Polizia Penitenziaria ha presidiato l’area garantendo una sorveglianza a vista costante tramite la Sala Regia e le sentinelle, evitando azioni che avrebbero potuto aggravare la situazione. Dopo ore di estenuante mediazione, che ha visto coinvolti i vertici dell’Istituto e la Sorveglianza Generale, la situazione si è sbloccata in serata. Su richiesta del detenuto, è intervenuto il Magistrato di Sorveglianza, giunto in sede alle 21:30. Grazie al colloquio mediato e alla costante presenza degli agenti, l’uomo si è convinto a scendere. Le operazioni di recupero, effettuate in sicurezza dai Vigili del Fuoco tramite cestello meccanico, si sono concluse poco dopo le 22:00 senza alcun ferito. “Quanto accaduto a Vercelli dimostra cosa significhi oggi essere Polizia Penitenziaria: non solo custodi, ma negoziatori e professionisti nella gestione delle crisi”, dichiara Vicente Santilli, segretario per il Piemonte del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. “I colleghi sono rimasti per ore con il fiato sospeso per proteggere la vita di chi minacciava di togliersela per una richiesta amministrativa come un trasferimento”.