Controlli straordinari dei Carabinieri di Casale Monferrato nei locali e nelle strade

Casale Monferrato (AL) – Le recenti segnalazioni riguardanti episodi di disturbo e potenziali criticità nei dintorni di pubblici esercizi di Casale Monferrato, hanno indotto i Carabinieri a pianificare un’azione incisiva per contrastare in particolare il consumo e lo spaccio di stupefacenti tra le fasce più giovani della popolazione. Nel corso dei controlli su strada, i Carabinieri hanno effettuato accertamenti mirati per prevenire la guida sotto l’effetto di alcool, mentre l’attività ispettiva nei locali pubblici, condotta con il supporto tecnico dei reparti specializzati, ha mirato a verificare il rispetto delle norme amministrative e la salubrità dei prodotti offerti all’utenza. L’apporto dei cinofili è risultato fondamentale nelle fasi di perquisizione e ricerca di sostanze illecite, permettendo ai Carabinieri di ispezionare accuratamente bagagli e mezzi di trasporto laddove l’atteggiamento dei fermati apparisse sospetto.