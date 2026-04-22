Follia nella Metro a Milano: passeggero senza biglietto aggredisce il controllore con un martello

Milano (Milano Today) – Chiede il biglietto a un passeggero. Lui non ce l’ha. Tira fuori un martello e aggredisce il controllore. Un trentaduenne di origini brasiliane è stato protagonista di una violenta aggressione avvenuta nel primo pomeriggio di martedì, nella stazione della metropolitana M1 di Lotto a Milano. L’uomo avrebbe colpito un controllore dell’Atm con un martello nel tentativo di sottrarsi a una multa per la mancanza del titolo di viaggio. È finito in manette con l’accusa di lesioni personali a personale incaricato di pubblico servizio. Tutto ha avuto inizio durante un normale controllo di routine nel mezzanino della linea rossa. Secondo quanto ricostruito, il trentaduenne, sprovvisto di biglietto e deciso a non pagare la sanzione, ha reagito con inaudita violenza di fronte alla richiesta dei documenti da parte del personale di servizio.

L’uomo ha estratto un martello, colpendo il controllore – un uomo di 54 anni al fianco sinistro. Non soddisfatto, ha continuato l’assalto sferrando diversi pugni al volto della vittima, per poi fuggire rapidamente verso l’uscita in superficie.

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono arrivati i carabinieri del Radiomobile. Grazie alle descrizioni fornite, i militari hanno avviato una serrata ricerca in zona, intercettando il fuggitivo poco lontano, in viale Caprilli.

Il sudamericano è stato bloccato e perquisito: i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato il martello utilizzato poco prima per l’aggressione.

Il dipendente Atm è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale Sacco. Fortunatamente, nonostante la pericolosità dell’arma utilizzata, le ferite riportate non sono risultate gravi: il cinquantaquattrenne è stato dimesso con una prognosi di 7 giorni.

L’aggressore, che nello zaino aveva altri attrezzi da lavoro, è stato condotto presso le camere di sicurezza in attesa di essere giudicato per le violenze commesse.