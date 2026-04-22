Ieri sera è esplosa una bomba nel parcheggio della Procura di Ivrea

Ivrea (TO) – Verso le nove di ieri sera un boato ha scorro la città. È esplosa una bomba carta nel parcheggio del complesso che ospita il Tribunale e la Procura di Ivrea, più precisamente sulla scala esterna dell’edificio, tra il primo e il secondo piano dello stabile, dove ci sono le porte blindate per l’acceso alla Procura.. Dalle telecamere di sorveglianza si vede un uomo che fugge di corsa verso un’auto che parte a tutta velocità e si dilegua nelle strade che portano verso le statali che confluiscono nelle strade dell’eporediese. Si tratta di un attentato sulla cui matrice nessuno si sbilancia, e scattano le indagini da parte della Digos. C’è qualche testimone che avrebbe visto l’auto fuggire. Verso le undici sul posto la Digos e la Polizia iniziano le indagini. Arriva anche la Procuratrice di Ivrea Gabriella Viglione. Intanto il Prefetto Donato Cafagna è in contatto col Questore di Torino Massimo Gambino. Ci sono anche gli artificieri e il nucleo cinofili della Polizia. Alcuni residenti della zona hanno detto di aver udito un forte boato poco prima del propagarsi delle fiamme.