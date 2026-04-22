Presi i ladri della “banda del buco”

Asti (Ansa) – Hanno approfittato del negozio sfitto a fianco della gioielleria per mettere a segno un furto molto ingente in una gioielleria del centro cittadino. Valore stimate della refurtiva: oltre 500.000 euro.

Il colpo era avvenuto a fine agosto ma questa mattina sono stati arrestati i presunti autori del furto da parte della Squadra Mobile della Questura di Asti che ha lavorato sotto il coordinamento della Procura della repubblica di Asti.

I poliziotti della squadra mobile, partendo da una scrupolosa analisi di tutte le telecamere, dei controlli del territorio espletati in quei giorni e dell’acquisizione dei transiti dai caselli autostradali, sono riusciti ad individuare gli autori del furto, entrambi gravati da diversi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, in particolare truffe e furto aggravato che, come modus operandi, è risultato analogo al furto commesso presso la gioielleria astigiana.

Si tratta di due cittadini rumeni residenti in un’altra regione italiana, di 27 e 34 anni.

Dai successivi accertamenti, gli investigatori hanno potuto constatare che giorni prima del colpo, sono stati effettuati dei sopralluoghi per studiare le vie di fuga, le abitudini dei proprietari dell’esercizio commerciale per effettuare un buco nel muro dell’esercizio commerciale in disuso adiacente alla gioielleria che ha permesso, il giorno prescelto per il colpo, di intrufolarsi all’interno e rubare i preziosi.

Anche se appare improbabile che abbiano studiato il colpo da una città lontana mentre è molto probabile che abbiano potuto contare su un basista o almeno un “buon informatore” che conosceva bene l’obiettivo da colpire e li ha indirizzati con precisione.

Al termine della complessa attività investigativa le ordinanze applicative di misure cautelari, con le quali sono state disposte rispettivamente gli arresti domiciliari e l’obbligo di dimora e contestuale obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.