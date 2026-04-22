Quello di Genova è il primo porto italiano per i traffici della criminalità organizzata

Genova (Ansa) – Il porto di Genova, con 49 episodi di traffici riconducibili alla criminalità organizzata individuati nel quadriennio 2022-2025, si attesta come il primo scalo nazionale per casi di illegalità e snodo centrale per i traffici criminali.

È l’allarme lanciato da Libera nella terza edizione del rapporto “Diario di bordo. Storie, dati e meccanismi delle proiezioni criminali nei porti italiani e oltre”. Secondo l’associazione, i porti confermano la loro centralità nello scenario criminale, consolidandosi quali snodi in cui si intrecciano economia legale e illegale, interessi globali e dinamiche locali, opportunità di sviluppo e rischi di infiltrazione mafiose. Nel corso del 2025 sono stati registrati 131 casi di criminalità nei porti italiani, con un incremento del 14% rispetto al 2024. I porti coinvolti sono stati 38 contro i 30 del 2024 con un incremento del 27%. Nel quadriennio 2022-2025 sono stati registrati 496 eventi criminali nei porti italiani, uno ogni tre giorni. Tra il 1994 e il 2024, sono stati censiti 113 clan attivi in attività illegali e legali, che operano su 71 porti italiani, con una diffusione che coinvolge tutto il Paese, dal Nord al Sud. Il porto di Genova si consolida tra gli scali più esposti ai tentacoli criminali con 12 casi accertati nel 2025, +20% rispetto all’anno precedente. A livello regionale la Liguria con 15 casi di criminalità è la seconda regione dopo le Marche. Per quanto riguarda il traffico di stupefacenti un caso di particolare rilievo ha interessato il porto di Genova, dove sono stati sequestrati 140 chili di eroina provenienti dall’Iran nascosti in 60.000 mattoni di cemento. Sempre nello scalo genovese è stato intercettato un traffico di precursori chimici per la produzione di stupefacenti: oltre 10 tonnellate per raffinare cocaina ed eroina provenienti da Durban (Sud-Africa). La Liguria compare con due casi per traffico di cocaina, entrambi riconducibili a importazioni dall’Ecuador. Nel porto di Genova è stato intercettato un carico di quasi 250 chilogrammi di cocaina, nascosto in borsoni contenenti panetti di tonno in scatola, per un valore stimato compreso tra 40 e 50 milioni. Tra il 1994 e il 2024 in Liguria sono 17 i clan censiti che hanno operato in attività di business illegali e legali in dieci porti.