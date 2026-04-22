Scontro frontale tra auto e carro funebre: un morto

Alassio (SV) – Scontro frontale tra un’auto e un carro funebre stamane nella galleria dell’Aurelia Bis tra Alassio e Albenga (Savona), la donna alla guida dell’auto è morta sul colpo mentre il nipote di undici anni che era con lei è stato trasferito in elisoccorso in codice rosso all’ospedale Gaslini di Genova. Ferito in modo lieve l’autista del carro funebre, che era diretto ad Alassio per un funerale. Sul posto due ambulanze e un’automedica del 118, i Vigili del Fuoco, Polstrada e i Carabinieri.