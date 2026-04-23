Addetta alle pulizie rimane con un braccio incastrato in un macchinario per i dolci

Buttigliera ( AT) – Un addetta alle pulizie della ditta Consoli, ditta bresciana in appalto, è rimasta incastrata con un braccio in un macchinario per la produzione di dolci della Sfogliatorino di Buttigliera, nell’astigiano. La donna, classe 1966, stava pulendo il macchinario quando per motivi ancora da accertare è rimasta incastrata procurandosi in profondo taglio e la doppia frattura esposta dell’avambraccio sinistro. Alle 9,50 di oggi, sabato 11 aprile, sono stati chiamati i soccorsi, intervenuti con un elicottero del 118 Azienda Zero che ha trasportato la donna in ospedale al Cto di Torino. Non sarebbe in pericolo di vita.Sul posto oltre ai sanitari sono subito arrivati anche i tecnici dello Spresal e i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente sul lavoro.