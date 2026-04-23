Grazie al fiuto del cane Rhum, sequestrata droga, arrestati quattro spacciatori

Alessandria – Grazie al fiuto del cane antidroga Rhum dell’unità cinofila dei Carabinieri di Volpiano, col supporto dell’unità cinofila della Polizia Locale di Alessandria, gli Uomini della Benemerita hanno potuto sequestrare oltre un chilo di marijuana, 71 grammi di hashish e 22 grammi di cocaina, insieme a materiale per il confezionamento e circa 12.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Quattro gli arrestati di età compresa tra i 26 e i 40 anni. Altre tre persone sono state denunciate fra cui un giovane di 20 anni per detenzione abusiva di munizioni.