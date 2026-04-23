Sequestrati dieci chili di “bamba” in un orto

Cuneo (Ansa) – Dieci chilogrammi di cocaina sono stati sequestrati a seguito di un’attività d’indagine eseguita dai carabinieri della compagnia di Cuneo. I militari della sezione operativa del Nucleo operativo e radiomobile hanno individuato lo stupefacente in un’area agreste, utilizzata come deposito di cocaina pronta per essere immessa sul mercato cuneese. L’immediata attività d’indagine ha permesso di localizzare con maggior precisione un orto, in cui la sostanza stupefacente veniva interrata in profondità. La droga era suddivisa in panetti con le effigi di case d’alta moda e di maison di orologeria di lusso, marchi che nel mercato illegale sono utilizzati per indicare la provenienza e la qualità dello stupefacente.