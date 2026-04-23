Sgominata la banda che rubava nei negozi del centro storico

Genova – La Polizia ha tratto in arresto i componenti della banda che aveva messo a segno furti in molti negozi del centro storico. Si tratta d’un uomo di 31 anni mentre altri quattro, tra i 25 e i 45 anni, sono stati sottoposti a obbligo di firma o divieto di soggiorno in città. Le rapine sono nove, messe a segno nel periodo tra gennaio e febbraio: durante la notte una o più persone si incontravano alla fermata Darsena di Via Gramsci, e decidevano il negozio da colpire. Una volta scelto l’obiettivo, uno entrava forzando la serratura per rubare soldi o oggetti, a volte coperto da un complice che faceva il palo, per poi allontanarsi velocemente. I furti sarebbero stati commessi tutti da un trentunenne italiano aiutato a volte dagli altri.