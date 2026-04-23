Si addormenta alla guida e l’auto si ribalta in un cortile a San Biagio di Centallo: conducente illesa

San Biagio di Centallo (CN) – Nel primo pomeriggio di ieri, Mercoledì 22 Aprile, una giovane automobilista è stata protagonista di uno spaventoso incidente a San Biagio, frazione del comune di Centallo. Il sinistro si è verificato intorno alle 14:30 lungo via Castelletto Stura. Secondo le prime ricostruzioni la ragazza avrebbe perso il controllo della vettura dopo essersi sopita al volante. L’auto è quindi uscita di strada, ha divelto la recinzione metallica di un’abitazione privata e , dopo essersi cappottata più volte su se stessa, ha terminato la sua corsa all’interno del giardino della casa. Nonostante i pesanti danni riportati al veicolo, la conducente è uscita dal veicolo quasi illesa, riportando solo ferite lievi. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, che ha preso in carico la giovane trasportandola all’Ospedale Santa Croce di Cuneo per i necessari accertamenti medici. L’area è stata immediatamente messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco di Cuneo, supportati dagli agenti della Polizia Locale di Centallo, a cui spetterà il compito di eseguire i rilievi di legge.