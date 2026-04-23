Tentata rapina in uno showroom coi proprietari all’interno: due arresti

Ivrea (TO) – I Carabinieri di Ivrea, nel torinese, hanno arrestato in flagranza di reato due giovani che hanno tentato di rapinare con spaccata uno show-room con all’interno i proprietari. Il fatto risale al 14 Aprile scorso. I due autori, un ragazzo di 20 anni e uno di 17, entrambi cittadini italiani, sarebbero stati sorpresi dai titolari dell’esercizio commerciale in via Bollengo, nel canavese, mentre stavano tentando di sfondare a calci la vetrina al fine di impossessarsi del registratore di cassa. Scoperti, i due hanno aggredito i titolari a pugni e danneggiato lo specchietto del furgone su cui i malcapitati avevano tentato di cercare rifugio. L’arrivo immediato degli uomini dell’Arma, allertati dalle vittime, ha impedito che si arrivasse a conseguenze peggiori. Alla vista dei militari i giovani hanno iniziato a inveire con violenza anche nei loro confronti, rendendo necessario l’utilizzo dello spray al peperoncino in dotazione. I due sono stati arrestati con l’accusa di tentata rapina impropria e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Per il maggiorenne a procura di Ivrea ha disposto la misura cautelare di obbligo di dimora con obbligo di firma per due volte al giorno e di permanenza in casa nelle ore notturne, mentre nei confronti del minorenne, su disposizione dell’autorità giudiziaria minorile, è stata applicata la misura della custodia cautelare presso l’IPM di Torino.