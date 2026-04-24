Blitz antidroga ad Asti: sequestrati 22 chili di cocaina e cinque pistole

Asti (Ansa) – I Carabinieri del comando provinciale di Asti hanno sequestrato 22 chili di cocaina purissima, oltre a pistole e proiettili. L’operazione, scattata nel primo pomeriggio di lunedì scorso, rappresenta il culmine di una lunga e silenziosa attività di sorveglianza e controllo del territorio che ha permesso ai militari di monitorare movimenti sospetti e frequentazioni ambigue nelle zone calde della città. L’indagine si è concretizzata col fermo di un cittadino albanese di 47 anni, pluripregiudicato. Durante la prima perquisizione nel suo appartamento di via Vayra, gli investigatori hanno rinvenuto tre pistole cariche, nascoste tra la casa, il garage e l’automobile dell’uomo. In un secondo immobile in via Pallio, nella piena disponibilità del fermato, i Carabinieri si sono trovati di fronte a un deposito di droga e armi clandestine. Oltre ai 22 chili di cocaina, pronti a essere immessi sul mercato in circa 100.000 dosi, sono state recuperate cinque pistole rubate, una delle quali con matricola abrasa, un silenziatore fabbricato artigianalmente e più di 200 proiettili, inclusi alcuni munizionamenti da guerra. L’intero carico di stupefacenti avrebbe fruttato circa 5 milioni di euro. L’uomo è stato condotto nella casa circondariale di Alessandria.