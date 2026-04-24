Calcio Serie B – Il Monza batte 1-0 il Modena: gol spettacolare di Birindelli

Monza ( Monza – Modena 1-0) – Con un capolavoro di Birindelli in acrobazia il Monza piega 1-0 il Modena nella prima gara della trentaseiesima giornata di Serie B e centra la terza vittoria consecutiva. Come una settimana fa i Biancorossi agganciano provvisoriamente in vetta alla classifica il Venezia e staccano il Frosinone di tre lunghezze. Dopo un avvio equilibrato la prima occasione è biancorossa, con Birindelli che al 6’ scambia con Petagna e calcia sul primo palo, trovando la provvidenziale respinta di Pezzolato. Dopo una fase tutta brianzola, il Modena risponde al 10’ con Tonoli, che si accentra e mira l’angolino con un rasoterra che si spegne a lato. Al 25’ Colpani prova il gol su punizione con una botta dalla lunghissima distanza, ma senza fortuna. Il colpo vincente lo trova invece Birindelli al 27’. Spettacolare la mezza rovesciata al volo del numero 19 dopo la respinta della difesa gialloblu sul tiro di Petagna. Quinto gol in campionato per Birindelli, che non segnava dal 4-1 sulla Carrarese dello scorso 20 dicembre e manda in delirio l’U-Power Stadium.Il Modena attacca a inizio ripresa, ma senza costruire occasioni concrete. I brianzoli invece vanno vicini al 2-0 al primo affondo del secondo tempo, con Carboni che scarica un diagonale mancino dalla distanza al 51’: Pezzolato toglie il pallone dall’angolino e salva in corner. Al 65’ contropiede velenoso degli ospiti con De Luca che serve in mezzo Ambrosino: miracolo di Thiam nella respinta ma è tutto fermo per fuorigioco. Bianco si gioca un altro cambio al 70’ mandando in campo Dany Mota. Il Monza si rituffa in avanti al 73’ con un’azione insistita che si conclude col destro di Bakoune, bloccato dal portiere ospite. Nel finale il Modena prova il tutto per tutto, ma la difesa biancorossa si conferma la migliore del campionato e chiude con il terzo clean sheet consecutivo. Finisce 1-0 per la squadra di Bianco che resta padrona del suo destino, con due gare ancora da giocare. Nel prossimo turno i biancorossi saranno ospiti del Mantova, venerdì 1 maggio alle 15.00.

Monza – Modena

Monza: Thiam, Ravanelli, Delli Carri, Carboni, Bakoune, Obiang, Pessina, Birindelli, Colpani (11’ st Hernani), Cutrone (23’ st Mota), Petagna (11’ st Caso). Allenatore: Bianco. In panchina: Pizzignacco, Brorsson, Antov, Forson, Keita, Alvarez, Ciurria, Capolupo, Mout.

Modena: Pezzolato, Tonoli (1’ st Nieling), Nador, Dellavalle, Beyuku (21’ st Zampano), Massolin, Gerli, Wiafe (12’ st Pyyhtia), Zanimacchia (33’ st Cotali), De Luca, Ambrosino (21’ st Mendes). Allenatore: Sottil. In panchina: Laidani, Bagheria, Colpo, Adorni, Cauz, Arnaboldi, Imputato.

Gol: 27’ pt Birindelli

Arbitro: Dionisi di L’Aquila