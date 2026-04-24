Donna trovata morta nel cortile dell’Università dopo essere precipitata dall’ultimo piano

Alessandria – Stamane è stato rinvenuto nel cortile dell’Università (Palazzo Borsalino) il cadavere di una donna che, secondo i primi rilievi sarebbe precipitata dall’ultimo piano dello stabile per schiantarsi a terra nel cortile. Sul posto un’ambulanza del 118 e la Polizia. Per la donna non c’è stato nulla da fare perché secondo i primi riscontri sarebbe morta sul colpo. L’Università ha temporaneamente sospeso ogni attività in attesa che la Polizia abbia terminato i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica del mortale incidente.