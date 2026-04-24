Dopo la chiusura della nuova indagine sul delitto di Garlasco, potrebbe iniziare il processo a Sempio

Milano – Si terrà oggi, venerdì 24 aprile, dopo la chiusura della nuova indagine sul delitto di Garlasco, negli uffici della procura generale di Milano l’atteso incontro tra la procuratrice generale Francesca Nanni e il procuratore di Pavia Fabio Napoleone. Il capo degli inquirenti pavesi, che ha riaperto l’inchiesta e indagato su Andrea Sempio per oltre un anno come presunto autore dell’omicidio di Chiara Poggi, dovrebbe anticipare le proprie conclusioni alla pg milanese. Ciò anche per concordare anche le modalità con cui preparare l’istanza di revisione da trasmettere eventualmente alla Corte d’Assise d’Appello di Brescia, in favore di Alberto Stasi, unico condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione della ventiseienne.