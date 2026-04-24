Gang di spacciatori sgominata dai Carabinieri di Novara

Novara – Oltre che in provincia di Novara agiva anche fra il capoluogo e Galliate, Varese, in particolare Saronno, Milano, Serravalle Scrivia (Alessandria), e Diano Marina (Imperia). L’ operazione è stata chiusa ieri dai Carabinieri nel Nucleo investigativo al termine dell’operazione Back Door, con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip su richiesta del pm nei confronti di 21 persone, di cui 4 in carcere, 4 ai domiciliari e 13 all’obbligo di dimora o di firma. In carcere sono finiti due italiani, Salvatore Persichino e Flavio Bisesi, e due albanesi, Erlind Kerezo e Chaush Kojku, ora in attesa degli interrogatori fra lunedì e martedì. Il traffico di droga riguardava molti chili di sostanze stupefacenti acuisite da fornitori di alto livello, anche di origine straniera, e della successiva distribuzione. La perquisiziome ha portato al rinvenimento di circa duecento grammi di cocaina, un chilo di hashish, 280 grammi di marijuana e 9.875 euro in contanti oltre al materiale per il confezionamento. A carico degli indagati anche episodi di estorsione legate a forniture non pagate per importi sopra i 160.000 euro.