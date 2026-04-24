Rapina all’ufficio postale di Solonghello: tre persone arrestate

Solonghello (AL) – Arrestati i tre uomini ritenuti responsabili della rapina all’ufficio postale di Solonghello, avvenuta lo scorso 5 Novembre. I Carabinieri di Sesto San Giovanni hanno eseguito nei loro confronti una ordinanza di custodia per i reati di ricettazione, rapina, detenzione e porto illegale di armi in luogo pubblico, aggravati, in concorso. Il provvedimento emesso dal Tribunale di Vercelli, arrivato dopo l’intensa attività investigativa svolta dalla Sezione Operativa del N.O.R. di Sesto San Giovanni e dalla Stazione Carabinieri di Cusano Milanino. Attraverso l’analisi delle immagini della videosorveglianza, di intercettazioni telefoniche e ambientali, e dei tabulati telefonici, i militari sono riusciti a individuare i tre responsabili. Le forze dell’ordine, intervenute subito dopo la rapina, hanno appurato che due indagati, a bordo di un motociclo rubato, erano arrivati in provincia di Alessandria da Milano. Insieme al terzo uomo, a bordo di un’auto utilizzata come staffetta, i tre si sono poi recati all’ufficio postale del paese monferrino. Giunti sul posto, i due a bordo della moto, con il volto coperto dai caschi e da uno scaldacollo, sono entrati entrambi armati con una pistola e hanno intimato alla direttrice l’apertura della cassaforte. Dopo aver rubato circa 83.500 euro sono scappati a bordo del motorino, poi abbandonato a bordo strada. Poco prima della rapina, infatti, all’ufficio postale era stato appena effettuato un rifornimento di denaro, attraverso un furgone blindato. . I tre ora si trovano negli istituti di pena di Monza e Milano, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.