Schianto nella notte: nel frontale con un’auto muore un motociclista

Genova – Dopo mezzanotte nel quartiere di Pra’ un motociclista ha erso la vita dopo essersi scontrato con un’auto. A perdere la vita Alessandro Pedevilla, 47 anni. L’incidente è avvenuto in un tratto interessato da un cantiere stradale regolato da movieri. Secondo una prima ricostruzione dei fatti operata dagli agenti della Polizia Locale giunta sul posto insieme all’ambulanza del 118, la moto procedeva verso Levante e il conducente potrebbe non aver visto il segnale di arresto da parte del moviere che aveva invece dato il via libera all’automobilista che procedeva in direzione opposta. La strada è rimasta chiusa tutta la notte per i rilievi del caso.