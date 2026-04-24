Tragico incidente: morta una donna di 65 anni

Venaria Reale (TO) – Scontro mortale ieri mattina a Venaria Reale: a perdere la vita una donna di 65 anni. I sanitari del 118 di Azienda Zero sono intervenuti questa mattina intorno alle 11.30 in via Cavallo, vicino alla rotonda all’altezza del parco della Mandria, per un incidente stradale. La centrale operativa ha inviato il servizio regionale di Elisoccorso, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La donna a bordo dell’auto, coinvolta nel sinistro, è deceduta sul colpo a seguito di un violentissimo impatto contro il muro.