Violenta aggressione in un condominio nei confronti di un’ anziana: arrestato uomo di 33 anni

Acqui Terme (AL) – I Carabinieri di Acqui Terme, all’alba di ieri Giovedì 23 Aprile, sono intervenuti tempestivamente per una segnalazione di una violenta aggressione nei confronti di una donna. Un uomo di 33 anni irregolare, senza fissa dimora, si è introdotto in un condominio, approfittando del cortile aperto, dopo aver iniziato a suonare insistentemente ai citofoni degli appartamenti. Raggiunto il quinto piano una inquilina ha aperto all’uomo pesando si trattasse di una richiesta d’aiuto, antecedo agganciata la catena di sicurezza. L’aggressore è riuscito comunque a scardinare il battente del muro a spallate per poi entrare nell’abitazione. Una volta entrato l’uomo ha colpito la vittima con calci e pugni e con un corpo contundente trovato sul posto, causandole gravi ferite al volto e al capo. La donna, fortunatamente, è riuscita a fuggire trovando riparo da un vicino, da dove sono partiti i soccorsi. I Carabinieri hanno immediatamente trovato l’uomo sulle scale intento a fuggire. L’uomo ha cercato in ogni modo di resistere e ha cominciato ad aggredire i Carabinieri, danneggiando con violenti calci il finestrino e la carrozzeria della volante. Bloccato e sedato dal personale sanitario a causa del forte stato di alterazione, è stato alla fine tratto in arresto per violazione di domicilio aggravata, lesioni personale e resistenza.