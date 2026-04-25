Allarme nel carcere a Torino: aggressione a un agente e crolli nel Padiglione B

Torino – Giornata critica il 24 Aprile 2026 alla Casa Circondariale di Torino, dove il padiglione B è stato teatro di alcuni episodi che hanno messo in difficoltà il personale penitenziario. Nel pomeriggio, un agente è stato aggredito da un detenuto durante una discussione per l’accesso alle docce, riportando lesioni con una prognosi di 3 giorni. Nella stessa sezione si sono registrate tensioni tra detenuti, con richieste di gestione più libera delle attività che hanno generato confusione e problemi di sicurezza. A peggiorare la situazione, in serata si sono staccati calcinacci dal tetto del terzo piano, evidenziando anche criticità strutturali dell’edificio.