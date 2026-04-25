Cade in una cascata: salvata dai soccorsi

Val di Chy (TO) – Attimi di paura nel tardo pomeriggio di Venerdì 24 Aprile nella zona delle Guje di Gavarot, nel territorio di Val di Chy. Una ragazza è caduta accidentalmente in una cascata del Fiume Chiusella, finendo sul greto del corso d’acqua. La giovane è stata ritrovata dolorante ma cosciente dai soccorritori, intervenuti rapidamente sul posto. L’allarme ha mobilitato un imponente dispositivo di emergenza: vigili del fuoco del distaccamento di Ivrea, squadra speleo-alpino-fluviale e l’elicottero Drago del reparto volo. Dopo essere stata messa in sicurezza, la ragazza è stata affidata all’elisoccorso del 118, che l’ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Cto. Le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi. Poco dopo, i vigili del fuoco sono intervenuti anche per soccorrere un’amica della giovane. La ragazza, nel tentativo di aiutarla, era rimasta bloccata lungo la parete della cascata, appesa a un ramo. I pompieri l’hanno recuperata in sicurezza: per lei nessuna conseguenza fisica e nessun bisogno di ricovero. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri della Compagnia di Ivrea, che dovranno chiarire con esattezza quanto accaduto.