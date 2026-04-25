Calcio Serie B – Lo Spezia perde 4-2 a Catanzaro e vede la C

Catanzaro ( Catanzaro – Spezia 4-2) – Una sonora sconfitta al Ceravolo che compromette quasi del tutto la permanenza dello Spezia nella serie cadetta. A decidere il lunch match le reti di Petriccione e Felipe Jack e la doppietta di Pittarello. Non bastano ai ragazzi di Luca D’Angelo le reti Valoti e Lapdula. Dopo una prima fase di studio, il Catanzaro arriva alla metà della prima frazione con una buona gestione del possesso, sebbene i liguri non concedano spazi. Al 24′ i padroni di casa in vantaggio: Petriccione che raccoglie il tiro a fuori area di Favasuli, che diventa un assist per il compagno, bravo a metterla dentro di testa, da posizione ravvicinata. È l’1-0. La rete viene dapprima annullata per fuorigioco, però poi viene concessa dopo la decisione del Var.Mascardi respinge il tiro al volo di Favasuli al 41′, poi gli aquilotti la rimettono in piedi tre minuti più tardi grazie a Valoti da centro area con un tiro angolato, dopo la sponda di Lapadula. È l’1-1. Al termine dell’intervallo gli stessi 22 e intorno al quarto d’ora, si scatena il Catanzaro: sul cross rasoterra di Di Francesco, Liberali impegna Mascardi col sinistro, poi al 17′ l’incornata di Pittarello sul corner di Pontisso con Mascardi sicuro, e infine al 18′ i calabresi passano grazie all’ex Jack: traversone deviato di Favasuli e il difensore è il più rapido con una spaccata e la palla incoccia prima la traversa e poi finisce alle spalle di Mascardi. È il 2-1. Purtroppo però Pittarello, che già più volte ci aveva provato, sigla il 3-1 al 33′, raccogliendo la rimessa laterale di Frosinini, liberandosi di Hristov e piazzando in diagonale in gol. Quattro minuti ed è 4-1: il bis dell’attaccante è con un appoggio facile facile sotto porta sul cross di Di Francesco. C’è, infine, un rigore per lo Spezia per il fallo di Favasuli su Valoti: Pigliacelli lo para a Lapadula, ma i piedi oltre la linea di porta, allora l’attaccante riprova e questa volta fa centro. Finisce così.

Catanzaro – Spezia

Catanzaro(3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Fellipe (77′ Frosinini); Favasuli, Petriccione (70′ Rispoli), Pontisso (7, Di Francesco; Alesi, Liberali; Pittarello. All. Aquilani.

Spezia (3-5-2): Mascardi; Mateju, Hristov, Aurelio; Sernicola, Valoti, Comotto, Nagy (67′ Romano), Beruatto; Di Serio (67′ Skjellerup), Lapadula. All. D’Angelo.

Gol: 25′ Petriccione (Cz), 45′ Valoti (Sp), 63′ Fellipe (Cz), 79′ e 83′ Pittarello (Cz) 93′ Lapadula (rig).

Arbitro: Piccinini di Forlì.