Calcio Serie B – Tre punti pesantissimi per l’Entella: i chiavaresi vicini alla salvezza

Chiavari ( Virtus Entella – Padova 1-0) – Sono tre punti d’oro quelli conquistati al Sannazzari dalla Virtus Entella contro il Padova, grazie alla rete segnata nel finale da Cuppone. Tre punti, arrivati al termine di uno scontro diretto, che avvicinano i chiavaresi alla salvezza. Un’occasione per parte nel primo tempo, ma è nella ripresa che la Virtus Entella alza i giri del motore e, dopo aver fallito un paio di ghiotte opportunità, sblocca il risultato al 76’: Bariti crossa dalla destra e di testa Cuppone spedisce la sfera alle spalle del portiere ospite. Nei minuti che restano da giocare i chiavaresi hanno anche l’occasione per il raddoppio, nel finale chiudono tutti gli spazi al Padova e al triplice fischio mettono in saccoccia tre punti di fondamentale importanza. In classifica la Virtus Entella ha ora 39 punti e cinque squadre alle spalle. Venerdì prossimo i chiavaresi giocheranno a Bari un altro scontro diretto delicatissimo, poi il venerdì successivo la Carrarese al Sannazzari sarà l’ultima avversaria della stagione regolare.

Virtus Entella – Padova

Virtus Entella (3-5-2): Del Frate; Parodi, Tiritiello, Alborghetti; Bariti (37’ st Turicchia), Karic (43’ st Nichetti), Benedetti (22’ st Squizzato), Franzoni, Di Mario; Guiu (22’ st Tirelli), Cuppone (37’ st Benedetti). In panchina.: Colombi, Siaulys, Nichetti, Squizzato, Stabile, Dalla Vecchia, Pilati, Turicchia, Del Lungo, Boccadamo. All.: Chiappella

Padova (3-5-2): Sorrentino; Belli (24’ st Faedo), Villa, Pastina; Capelli, Fusi (24’ st Di Maggio), Crisetig, Varas, Favale (32’ st Silva); Di Mariano (15’ st Caprari), Bortolussi (15’ st Seghetti). In panchina.: Fortin, Mouquet, Faedo, Perrotta, Sgarbi, Ghiglione, Di Maggio, Giunti, Caprari, Silva, Seghetti, Buonaiuto. All.: Breda

Gol: 31’ st Cuppone

Arbitro: Massimi di Termoli