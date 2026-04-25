Donna trovata carbonizzata tra i capannoni

Peschiera Borromeo (MI) – Oggi pomeriggio un Vigile del Fuoco fuori servizio ha trovato Il corpo carbonizzato d’una donna, non ancora identificata, tra i capannoni della zona industriale di Via Giusti. Sul posto i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e l’ambulanza del 118. Secondo i primi riscontri si tratterebbe di un suicidio. Il ritrovamento del corpo è stato fatto quando la donne era ancora viva ma si sono rivelati inutili i tentativi di salvarla. Sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri per accertare le cause della triste vicenda,