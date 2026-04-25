Mentre gioca con gli amici un bambino di 10 anni scivola nell’intercapedine della parete per dieci metri: ricoverato al Gaslini

Genova – Ieri pomeriggio in Via delle Eriche nel quartiere di Genova Quarto, un bambino di dieci anni, mentre stava giocando con gli amici, per cause in corso di accertamento è scivolato nell’intercapedine di una parete la cui grata aveva ceduto. Sul posto i Vigili del Fuoco che lo hanno tirato fuori per poi consegnarlo al 118 che lo ha ricoverato in codice rosso al Gaslini. Il piccolo è rimasto sempre vigile e cosciente e non è in pericolo di vita. Sul posto anche i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

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