Operaio di 51 anni muore sul lavoro dopo essere precipitato in un dirupo

Scopello (VC) – Un operaio rumeno di 51 anni è morto ieri pomeriggio in località Frasso mentre lavorava in alta Valsesia in un’area colpita da una frana circa un anno fa. Si tratta di Niculaie Ciur residente a Varallo che, secondo una prima ricostruzione dei fatti, sarebbe scivolato in un dirupo. Lavorava per la Defabiani Srl, impresa di Roccapietra che si occupa di movimento terra e demolizioni, che stava ripristinando l’area dopo una frana, incaricata dal Comune. Dopo l’allarme lanciato verso le 14:30, sul posto si sono portati un’ambulanza e l’Elisoccorso del 118, i Vigili del Fuoco, squadre del soccorso alpino della Guardia di Finanza. L’uomo, ormai deceduto, è stato raggiunto e messo in barella, quindi trasportato in elisoccorso per metterlo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per le operazioni di Polizia. Saranno gli ufficiali dello Spresal, ora, a dover ricostruire la dinamica di quanto accaduto e valutare se ci sono eventuali responsabilità.