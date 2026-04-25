Operaio di 51 anni muore sul lavoro dopo essere precipitato in un dirupo

25 Aprile 2026 REDAZIONE Incidenti 31

Operaio di 51 anni muore sul lavoro dopo essere precipitato in un dirupo

Scopello (VC) – Un operaio rumeno di 51 anni è morto ieri pomeriggio in località Frasso mentre lavorava in alta Valsesia in un’area colpita da una frana circa un anno fa. Si tratta di Niculaie Ciur residente a Varallo che, secondo una prima ricostruzione dei fatti, sarebbe scivolato in un dirupo. Lavorava per la Defabiani Srl, impresa di Roccapietra che si occupa di movimento terra e demolizioni, che stava ripristinando l’area dopo una frana, incaricata dal Comune. Dopo l’allarme lanciato verso le 14:30, sul posto si sono portati un’ambulanza e l’Elisoccorso del 118, i Vigili del Fuoco, squadre del soccorso alpino della Guardia di Finanza. L’uomo, ormai deceduto,  è stato raggiunto e messo in barella, quindi trasportato in elisoccorso per metterlo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per le operazioni di Polizia. Saranno gli ufficiali dello Spresal, ora, a dover ricostruire la dinamica di quanto accaduto e valutare se ci sono eventuali responsabilità.

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