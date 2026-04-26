Blitz nell’ortofrutta: oltre quindicimila euro di multe dopo i controlli

Ivrea (TO) – Nuovo intervento delle forze dell’ordine a Ivrea, dove un negozio di ortofrutta di Corso Vercelli è tornato sotto la lente per una serie di irregolarità. L’attività era già stata al centro di polemiche negli ultimi anni, tra controlli, sanzioni e provvedimenti di chiusura amministrativa. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, insieme ai militari della Compagnia di Ivrea e gli agenti della Polizia municipale. Presenti anche i responsabili del servizio di controllo territoriale. Durante l’ispezione sono emerse molte criticità. In particolare, gli accertamenti hanno riguardato violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, episodi di abbandono di rifiuti la reiterata occupazione abusiva di suolo pubblico oltre i limiti consentiti. Proprio quest’ultimo aspetto era già stato oggetto, in passato, di numerosi verbali. Al termine dei controlli, il bilancio è pesante: le sanzioni elevate superano complessivamente i 15 mila euro. Non si escludono ulteriori provvedimenti seguito delle verifiche in corso.