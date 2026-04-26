Calcio Serie A – Finisce 0-0 tra Milan e Juventus: un punto per parte

Milano ( Milan – Juventus 0-0) – La domenica della trentaquattresima giornata di Serie A si chiude con lo 0-0 nel big match Milan-Juventus. A San Siro nessun gol e poche occasioni: nel primo tempo, al 36′, Thuram segna ma la rete viene annullata per evidente fuorigioco sul cross di Conceiçao, che poi ingaggia un duello con Maignan vinto dal portiere francese. Nella ripresa, invece, è Saelemaekers a colpire una traversa. I cambi (dentro Füllkrug e Nkunku per Allegri, Yildiz e Vlahovic per Spalletti) non stravolgono la partita, anche se il serbo va vicino al colpaccio nel recupero. Con questo pareggio, i rossoneri scivolano al terzo posto e sono ora a +6 sul quinto occupato da Como e Roma, che contemporaneamente sono solo a -3 dai bianconeri: la corsa alla Champions, a quattro giornate dalla fine del campionato, è più viva che mai.

Milan – Juventus

Milan (3-5-2): Maignan; Pavlovic, Gabbia, Tomori; Saelemaekers, Fofana (22′ st Ricci), Modric (35′ st Jashari), Rabiot, Bartesaghi (1′ st Estupinan); Pulisic (17′ st Füllkrug), Leao (35′ st Nkunku). In panchina.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Gimenez, Loftus-Cheek, Athekame, Odogu. All.: Allegri

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram (26′ st Koopmeiners), Locatelli, Cambiaso (26′ st Holm); Conceiçao (35′ st Zhegrova), Boga (35′ st Yildiz); David (42′ st Vlahovic). In panchina.: Perin, Pinsoglio, Gatti, Adzic, Kostic, Openda, Miretti. All.: Spalletti

Arbitro: Sozza