Calcio Serie A – Il Como batte 0-2 il Genoa e crede ancora nella Champions

Genova ( Genoa – Como 0-2) – La 34 giornata di Serie A vede il successo per 2-0 del Como in casa del Genoa e il conseguente controsorpasso dei lariani ai danni della Roma al quinto posto in classifica. Al Ferraris è Douvikas a incornare in rete l’1-0 su assist di Da Cunha al decimo, mentre il palo nega il raddoppio a Nico Paz poco dopo la mezz’ora. Il primo tempo si chiude quindi con gli ospiti avanti di un gol, con il Como che è poi costretto a fare a meno di Nico Paz in avvio di ripresa: l’argentino è infatti sostituito all’intervallo a causa di un problema alla testa rimediato dopo uno scontro contro Marcandalli. Al suo posto entra Caqueret, che offre il passaggio vincente per il 2-0 di Diao al 68’. Il Como ritrova, dunque, la vittoria dopo oltre un mese e sale a 61 punti tornando davanti alla Roma al quinto posto in classifica. Fermo a 39 punti resta invece il Genoa.

Genoa – Como

Genoa (4-4-2): Bijlow (46’ Leali ); Marcandalli , Ostigard , Otoa (57’ Messias ), Vasquez; Sabelli (81’ Cornet ), Frendrup , Amorim (70’ Malinovskyi ), Ellertsson ; Vitinha , Ekhator (70’ Colombo ). In panchina.: Doucoure, Grossi, Martin, Masini, Ndulue, Onana, Ouedraogo, Sommariva, Zatterstrom. All. De Rossi.

Como (4-2-3-1): Butez ; Smolcic , Ramon , D. Carlos (57’ Kempf ), Valle ; Perrone , Da Cunha ; Diao (81’ Van der Brempt ), Paz (46’ Caqueret ), Baturina (94’ Kuhn ); Douvikas (81’ Morata ). In panchina.: Cavlina, Goldaniga, Lahdo, Moreno, Rodriguez, Tornqvist, Vigorito. All. Fabregas.

Gol: 10’ Douvikas (C), 68’ Diao (C) Ammoniti: Diego Carlos (C), Diao (C), Messias (G), Kempf (C)

Arbitro: La Penna