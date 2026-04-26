Calcio Serie A – l’Inter si fa sfuggire la vittoria: il Torino va sotto 2-0 e rimonta 2-2

Torino ( Torino – Inter 2-2) – Nella 34 giornata giornata di Serie A, l’Inter fa harakiri: avanti 2-0 sul Torino si fa rimontare sul 2-2 dai granata di D’Aversa. I Nerazzurri dominano i testa: doppio assist di Di Marco per Thuram e Bisseck, poi il blackout. Simeone la riapre al 70′, poi Carlos Augusto tocca il pallone in area di mano e provoca il rigore del pareggio, realizzato da Vlasic al 79′. Solo un punto un punto per Chivu, ora a più dieci sul Napoli. Ma in ogni caso, si procura il match point Scudetto: se batte il Parma a San Siro nel prossimo turno, a prescindere dai risultati di Conte e del Milan di Allegri, è campione d’Italia. Il Torino, invece, sale a 41 punti. A parte qualche rischio in avvio, al minuto 23 è già 1-0: solito cross di Dimarco e colpo di testa di Thuram che porta in vantaggio gli ospiti. E la situazione migliora ulteriormente nel secondo tempo: Bisseck, tornato subito titolare, segna di testa su calcio d’angolo al 61′. È il secondo assist di Dimarco, che mette a referto il nuovo record di passaggi vincenti in una singola stagione di Serie A, staccando definitivamente il Papu Gomez. Sembra tutto in controllo, ma non è così, perché dalla panchina arrivano i rinforzi per D’Aversa. Innanzitutto, al 70′, il gol di Simeone, servito da Ilkhan e bravo con un tocco morbido a superare Sommer: 2-1 con ancora metà ripresa da giocare. Il colombiano, poi, fa il resto, perché la sua pericolosità offensiva aiuta a riaprire una partita che sembrava ormai conclusa. E, quasi inevitabilmente, al 79′ arriva il pareggio: Carlos Augusto tocca di mano sul colpo di testa proprio di Zapata e Mariani, dopo l’on-field review, concede il calcio di rigore. Dal dischetto, Vlasic è infallibile: palla sotto l’incrocio e 2-2.

Torino – Inter

Torino (3-4-1-2): Paleari; Coco (8′ st Marianucci), Ismajli, Ebosse; Lazaro (9′ st Njie), Ilkhan, Gineitis (22′ st Casadei), Obrador; Vlasic; Simeone (45′ st Tameze), Adams (22′ st Zapata). In panchina.: Israel, Siviero, Prati, Ilic, Maripan, Kulenovic, Biraghi. All.: D’Aversa

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck (42′ st Frattesi), Akanji, Carlos Augusto; Darmian (35′ st Dumfries), Barella, Zielinski, Sucic (35′ st Mkhitaryan), Dimarco (35′ st Diouf); Thuram, Bonny (16′ st Esposito). In panchina.: Di Gennaro, J. Martinez, De Vrij, L. Martinez, Acerbi, Calhanoglu, Cocchi, Mosconi, Bastoni. All.: Chivu

Gol: 23′ Thuram , 16′ st Bisseck , 25′ st Simeone , 34′ st rig. Vlasic

Arbitro: Mariani