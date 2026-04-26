Calcio Serie C – Il Novara chiude una stagione anonima vincendo 0-2 ad Ospitaletto

Opsitaletto ( Ospitaletto – Novara 0-2) – Basta mezz’ora al Novara per tornare a vincere dopo quattro sconfitte consecutive. Nella classica partita di fine stagione, a ritmi bassi, con poca intensità da entrambe le squadre, gli azzurri conquistano il quarto successo esterno, la nona vittoria in trentotto giornate di campionato che consente di chiudere al tredicesimo posto, scavalcare la Pro Vercelli travolta dall’Arzignano, alla diciottesima sconfitta di un campionato deludente anche per le bianche casacche. Mal comune mezzo gaudio, verrebbe da dire. Resta l’ennesima dimostrazione di un Novara che dopo aver a lungo cullato il sogno playoff, ha la dignità di chiudere con una vittoria, nella partita che potrebbe, giustamente, essere l’ultima con la maglia azzurra per parecchi giocatori, probabilmente anche per mister Dossena che nella sua gestione ha ottenuto 26 punti in 19 partite.Subito in discesa la gara, per l’autorete da fuori area del difensore Casali che nel tentativo di rinviare infila la propria porta. Alla mezz’ora Lanini raddoppia con un dribbling in area e diagonale rasoterra sul secondo palo, che non lascia scampo al portiere dei padroni di casa. Nella ripresa tanti cambi da parte di entrambi gli allenatori, che danno spazio a chi ha giocato di meno. Il Novara non ha difficoltà a congelare la gara, andando vicino al terzo gol con Lanini e Dell’Erba.

Adesso è già tempo di pensare al futuro, un’estate importante per la famiglia Boveri proprietaria del Novara, chiamata a programmare il prossimo campionato, facendo tesoro degli errori commessi, per allestire una squadra in grado di centrare l’obiettivo minino dei playoff.

Ospitaletto – Novara

Ospitaletto (4-4-2): Cortese ; Regazzetti , Nessi , Tornaghi (1’ st Sina ), Casali (43’ st De Matteis ); Gualandris (1’ st Messaggi ), Panatti , Mondini (15’ st Ievoli ), Maucci (15’ st Guarneri ); Bertoli , Gobbi . In panchina. Bevilacqua, Mundi, Pavanello, Sinn, Contessi, Torri, Maffioletti. All. Quaresmini

Novara (3-4-2-1): Boseggia ; Di Cosmo , Lorenzini , Lartey ; Valdesi (9’ st Scarpetta ), Arboscello (9’ st Cortese ), Basso , Agyemang ; Lanini (9’ st Dell’Erba ), Morosini (28’st Malaspina ); Da Graca (40’ st Donadio ). In panchina. Rossetti, Andreotti, Bertoncini, Citi, Alberti, Collodel, Ranieri, Cannavaro, D’Alessio. All. Dossena

Gol: pt 6’ autorete di Casali, 30’ Lanini

Arbitro: Frasynyak di Gallarate