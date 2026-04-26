Calcio Serie C – Il Renate batte la Pro Patria che retrocede in D

Meda ( Renate – Pro Patria 2-1) – La Pro Patria saluta i professionisti con una sconfitta, maturata a Meda contro il Renate. La partita inizia con ritmi elevati, con occasioni da una parte e dall’altra. A sbloccare la gara è Tunjov, che sfrutta un varco creato da Mastroianni e Citterio e successivamente batte Nobili. La reazione dei padroni di casa è immediata, perché Vesentini trova il pareggio con una splendida conclusione a giro. La squadra di mister Luciano Foschi aumenta la pressione con il passare dei minuti per provare a vincere e riesce a completare la rimonta nel finale grazie a un colpo da biliardo di Delcarro, che non lascia scampo a Sala, autore di più interventi decisivi che avevano negato il vantaggio ai brianzoli. Il Renate si era visto annullare anche due reti e aveva fallito un rigore con Calì.

Renate – Pro Patria

Renate (3-5-2): Nobile; Spedalieri, Ori, De Zen; Delcarro, Calì, Vassallo (22′ st Ekuban), Bonetti (1′ st Ruiz Giraldo), Vesentini (39′ st Nene); Anelli (44′ st Mastromonaco), Karlsson. In panchina: Bartoccioni, Gardoni, Rossi, Muhameti, Esposito, Ziu, Riviera, De Leo, Fall. Allenatore: Foschi

Pro Patria 1919 (4-3-3): Sala; Mora (37′ st Reggiori), Sassaro, Motolese, Felicioli; Tunjov (14′ st Desogus), Ferri, Frosali (37′ st Ricordi); Orfei (28′ st Di Munno), Mastroianni (28′ Udoh), Citterio. In panchina: Zamarian, Schiavone, Renelus, Travaglini, Masi, Giudici, Schirò. Allenatore: Bolzoni.

Gol: Tunjov al 30’pt, Vesentini al 32’pt, Delcarro al 43’st

Arbitro: Dario Acquafredda della sezione di Molfetta